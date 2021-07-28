Стартовала Международная акция «Мое детство - война»

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Акция проводится Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации по трем направлениям:- конкурс видеовоспоминаний «Моё детство - война";- конкурс уроков, просветительских и воспитательных мероприятий с использованием видеовоспоминаний детей войны;- конкурс публикаций.К участию приглашаются россияне и соотечественники за рубежом - волонтеры, журналисты, историки, педагоги, работники культуры, волонтеры-исследователи и популяризаторы боевого и трудового подвига, подвига россиян, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.Заявки и творческие работы участников принимаются в срок до 1 октября 2021 года.