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Стартовала Международная акция «Мое детство - война»
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Стартовала Международная акция «Мое детство - война»

Новости
Стартовала Международная акция «Мое детство - война»

C целью сохранения исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в воспоминаниях очевидцев реализуется Международная акция «Мое детство - война».

Акция проводится Общероссийской молодежной общественной организацией «Ассоциация почётных граждан, наставников и талантливой молодёжи» при поддержке членов Общественной палаты Российской Федерации по трем направлениям:

- конкурс видеовоспоминаний «Моё детство - война";

- конкурс уроков, просветительских и воспитательных мероприятий с использованием видеовоспоминаний детей войны;

- конкурс публикаций.

К участию приглашаются россияне и соотечественники за рубежом - волонтеры, журналисты, историки, педагоги, работники культуры, волонтеры-исследователи и популяризаторы боевого и трудового подвига, подвига россиян, чьи детство и юность пришлись на военные и первые послевоенные годы.

Заявки и творческие работы участников принимаются в срок до 1 октября 2021 года.