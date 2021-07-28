В Саратове продолжается работа по легализации трудовых отношений
Управлением по труду и социальному развитию продолжаются мероприятия по выявлению фактов неформальной занятости на территории города Саратова.
В ходе комиссионного обследования хозяйствующих субъектов Фрунзенского района были обследованы организации, основную часть которых составили объекты розничной торговли и сферы услуг. В итоге проведенных мероприятий выявлено, что в двух организациях трудовые отношения с сотрудниками не оформлены, трудовые договоры с работниками не заключены.
С работодателями и работниками проведены разъяснительные беседы по вопросу негативных последствий «теневой занятости», даны рекомендации по организации охраны труда.