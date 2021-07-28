28 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 27 июля
Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 31 июля
16:11 | 27 июля
Спикер областного парламента Александр Романов совершил рабочую поездку в Балтай
15:26 | 27 июля
В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу
14:37 | 27 июля
HH.ru: Средняя предлагаемая заработная плата в Саратовской области с начала лета составила 37,9 тысяч рублей
13:41 | 27 июля
ТОП-3 расходов IT-бюджета малого бизнеса определил Р7-Офис
13:24 | 27 июля
Стартовала Международная акция «Мое детство - война»
12:35 | 27 июля
В Саратове продолжается работа по легализации трудовых отношений
11:38 | 27 июля
Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время
10:48 | 27 июля
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Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время

Новости
Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время

Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время.

Пользователю приложения доступна следующая информация:

- о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР и перечисленных работодателем страховых взносах,

- о величине индивидуального пенсионного коэффициента и страховом стаже,

- о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского (семейного) капитала

Также через мобильное приложение ПФР можно рассчитать условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.

Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда РФ. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.

В то же время ряд услуг в мобильном приложении доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.