Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время.

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Пользователю приложения доступна следующая информация:- о состоянии своего индивидуального лицевого счета в ПФР и перечисленных работодателем страховых взносах,- о величине индивидуального пенсионного коэффициента и страховом стаже,- о назначенной пенсии или социальной выплате, размере материнского (семейного) капиталаТакже через мобильное приложение ПФР можно рассчитать условный размер будущей пенсии с помощью пенсионного калькулятора.Мобильное приложение ПФР для смартфонов и планшетов является бесплатным и доступно для платформ iOS и Android. Для входа в приложение необходимо ввести четырехзначный пин-код и пройти авторизацию с помощью подтвержденной учетной записи на портале госуслуг. Подтвердить учетную запись можно в офисах Почты России, Ростелекома или клиентских службах Пенсионного фонда РФ. В дальнейшем вход осуществляется через этот пин-код.В то же время ряд услуг в мобильном приложении доступен и без авторизации на портале госуслуг. Так, с использованием службы геолокации приложение найдет ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ или МФЦ и предоставит возможность записаться на прием. Помимо этого через приложение можно заказать необходимые справки и документы, а также направить обращение в ПФР.