Елизавета Янучек – победитель Первенства России по гребле на байдарках и каноэ

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26 июля, в 5 соревновательный день, лучшие гребцы России боролись за медали на дистанции 5000 метров и в лодках «Дракон»-10 на дистанции 500 метров.Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Елизавета Янучек в упорной борьбе выиграла золото на дистанции 5000 метров в байдарке-одиночке.Подготовили спортсменку тренеры Ольга Макарычева и Павел Пронин.Победителями в Первенстве по гребле на лодках «Дракон»-10 стали Олег Филимонов и Сафия Суркина. Серебряной призеркой стала Алена Арсентьева. Бронзу завоевал Владислав Агеев.Подготовили спортсменов тренеры: Алексей Неловко, Николай Лысых, Владимир Дубовский и Юлия Дубовская.Впереди у спортсменов ещё один соревновательный день, где они выступят в эстафетах, а также в лодках "Дракон" на дистанции 200 метров.