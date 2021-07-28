28 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 27 июля
Туристическая поездка на электропоезде по маршруту Саратов – Волгоград состоится 31 июля
16:11 | 27 июля
Спикер областного парламента Александр Романов совершил рабочую поездку в Балтай
15:26 | 27 июля
В Саратовской области постепенно открывается летне-осенняя охоты по перу
14:37 | 27 июля
HH.ru: Средняя предлагаемая заработная плата в Саратовской области с начала лета составила 37,9 тысяч рублей
13:41 | 27 июля
ТОП-3 расходов IT-бюджета малого бизнеса определил Р7-Офис
13:24 | 27 июля
Стартовала Международная акция «Мое детство - война»
12:35 | 27 июля
В Саратове продолжается работа по легализации трудовых отношений
11:38 | 27 июля
Мобильное приложение Пенсионного фонда России позволит саратовцам получить важную информацию в любое удобное время
10:48 | 27 июля
Елизавета Янучек – победитель Первенства России по гребле на байдарках и каноэ
10:25 | 27 июля
КРЭТ и Новикомбанк обеспечат развитие «зеленых» проектов высокотехнологичных предприятий
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Елизавета Янучек – победитель Первенства России по гребле на байдарках и каноэ

Новости


На озере Сазанка в Энгельсе проходит Первенство России и Всероссийские соревнования по гребле на байдарках и каноэ, а так же Первенство России по гребле на лодках «Дракон» (до 19 лет). В соревнованиях принимают участие 350 спортсменов из 29 регионов России.

26 июля, в 5 соревновательный день, лучшие гребцы России боролись за медали на дистанции 5000 метров и в лодках «Дракон»-10 на дистанции 500 метров.

Спортсменка областного центра спортивной подготовки, воспитанница спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ Елизавета Янучек в упорной борьбе выиграла золото на дистанции 5000 метров в байдарке-одиночке.

Подготовили спортсменку тренеры Ольга Макарычева и Павел Пронин.

Победителями в Первенстве по гребле на лодках «Дракон»-10 стали Олег Филимонов и Сафия Суркина. Серебряной призеркой стала Алена Арсентьева. Бронзу завоевал Владислав Агеев.

Подготовили спортсменов тренеры: Алексей Неловко, Николай Лысых, Владимир Дубовский и Юлия Дубовская.

Впереди у спортсменов ещё один соревновательный день, где они выступят в эстафетах, а также в лодках "Дракон" на дистанции 200 метров.