Саратовская область находится в лидерах по созданию модернизированных библиотек и проведению мероприятий на их базе.

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В 2018 году в рамках реализации пилотного проекта по созданию модельных библиотек нового поколения, реализуемого Всероссиской библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино, при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры области создана первая в регионе и пятая в России модельная библиотека нового поколения – Межпоселенческая центральная библиотека Лысогорского муниципального района. В 2020 году Распоряжением Губернатора за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сферы области Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека была занесена на Доску почета Саратовской области.В 2019 году библиотеки области приняли активное участие во Всероссийском конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и 9 из них стали победителями . Это Ивантеевский, Питерский, Краснопартизанский, Хвалынский, Энгельсский, Татищевский муниципальные районы, г. Балаково, г. Саратов. Саратовская область вошла в число трёх регионов (наряду с Самарской областью и Республикой Коми), которые получили максимальную поддержку на создание модельных библиотек нового поколения.Первые модельные библиотеки являются генераторами идей для новых форм библиотечной работы.Директор ЦБС Энгельского района Наталия Завалишина:В 2020 и 2021 годах процесс модернизации муниципальных библиотек получил дальнейшее развитие. На средства муниципального бюджета и внебюджетных источников (более 5 млн рублей) модернизирована и обрела статус модельной библиотеки нового поколения детская библиотека № 27 централизованной библиотечной системы г. Саратова.Осуществлена модернизация Куликовской сельской библиотеки Татищевского муниципального района. Ремонт помещений произведен за счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой Родины». Оформление внутреннего пространства, приобретение новой литературы , мебели и оборудования осуществлено за счет средств муниципального бюджета.Заместитель министра культуры Владимир Баркетов :Посещаемость и книговыдача этих библиотек увеличились практически в 2 раза (в доковидный период), возросло число обращений к электронным ресурсам. Для участия в национальном проекте «Культура» по модернизации библиотек регионом подготовлены 11 заявок муниципальных библиотек на 2022 год.