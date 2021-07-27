Саратовская область находится в лидерах по созданию модернизированных библиотек и проведению мероприятий на их базе
Саратовская область находится в лидерах по созданию модернизированных библиотек и проведению мероприятий на их базе.
В 2018 году в рамках реализации пилотного проекта по созданию модельных библиотек нового поколения, реализуемого Всероссиской библиотекой иностранной литературы им. М.И. Рудомино, при поддержке Министерства культуры РФ и министерства культуры области создана первая в регионе и пятая в России модельная библиотека нового поколения – Межпоселенческая центральная библиотека Лысогорского муниципального района. В 2020 году Распоряжением Губернатора за заслуги в развитии социальной, экономической и культурной сферы области Лысогорская межпоселенческая центральная библиотека была занесена на Доску почета Саратовской области.
В 2019 году библиотеки области приняли активное участие во Всероссийском конкурсе на создание модельных библиотек в рамках национального проекта «Культура» и 9 из них стали победителями . Это Ивантеевский, Питерский, Краснопартизанский, Хвалынский, Энгельсский, Татищевский муниципальные районы, г. Балаково, г. Саратов. Саратовская область вошла в число трёх регионов (наряду с Самарской областью и Республикой Коми), которые получили максимальную поддержку на создание модельных библиотек нового поколения.
Первые модельные библиотеки являются генераторами идей для новых форм библиотечной работы.
Директор ЦБС Энгельского района Наталия Завалишина:
- Жители видят как активно включились модельные библиотеки в реализацию стратегии в интересах жителей региона. В модельной библиотеке с. Генеральское открылась фотовыставка «Исторический центр Покровска-Энгельса», посвященная 274-й годовщине основания Энгельса. Для выставки подобраны краеведческие фотографии знаковых мест, зданий города с QR-кодами, с помощью которых можно более подробно познакомиться с историей города. На выставке представлена краеведческая литература об известных земляках, об архитектуре, исторических зданиях, улицах Энгельса. Жители и гости села Генеральское имеют возможность прикоснуться к истории развития слободы Покровской.
В 2020 и 2021 годах процесс модернизации муниципальных библиотек получил дальнейшее развитие. На средства муниципального бюджета и внебюджетных источников (более 5 млн рублей) модернизирована и обрела статус модельной библиотеки нового поколения детская библиотека № 27 централизованной библиотечной системы г. Саратова.
Осуществлена модернизация Куликовской сельской библиотеки Татищевского муниципального района. Ремонт помещений произведен за счет федеральных средств в рамках проекта «Культура малой Родины». Оформление внутреннего пространства, приобретение новой литературы , мебели и оборудования осуществлено за счет средств муниципального бюджета.
Заместитель министра культуры Владимир Баркетов :
- Создание современного пространства значительно расширило возможности модельных библиотек в обслуживании пользователей, превратило их в интеллектуальные и культурные центры своих территорий.
Посещаемость и книговыдача этих библиотек увеличились практически в 2 раза (в доковидный период), возросло число обращений к электронным ресурсам. Для участия в национальном проекте «Культура» по модернизации библиотек регионом подготовлены 11 заявок муниципальных библиотек на 2022 год.