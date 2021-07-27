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HH.ru: Российские компании начали нанимать волшебников

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Эксперты hh.ru, сайта для поиска работы и сотрудников, проанализировали предложения российских работодателей с начала года и обнаружили 48 вакансий волшебников. Для сравнения: в аналогичный период 2019 года на hh.ru была лишь одна такая вакансия.

Чаще всего работодатели ищут таких специалистов в сфере продаж, а также в сфере недвижимости. Но есть спрос и на «волшебников» других профилей: так, в этом году были открыты вакансии таргетолога-волшебника, тренера-волшебника, консультанта-волшебника, волшебника-HR.

«Конечно же, речь идет не о специалистах магии и волшебства, а об оригинальном названии той или иной должности. Стараясь привлечь внимание соискателей и выделиться на фоне других предложений, компании порой идут на довольно неожиданные меры – в том числе, экспериментируют с названиями», - комментирует Александра Севостьянова, руководитель пресс-службы hh.ru Поволжье.

Сегодня открыто 20 таких вакансий, в том числе: · Волшебник продаж, от 101 000 руб. на руки https://hh.ru/vacancy/45116767 · Волшебник-Агент, от 100 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/45862645

· HR менеджер (Волшебница/Волшебник), от 90 000 руб. до вычета налогов https://hh.ru/vacancy/45895764

· Тренер-Волшебник в EXTREME KIDS, от 25 000 до 70 000 руб. до вычета налогов - https://hh.ru/vacancy/46146640

О HeadHunter

HeadHunter (hh.ru) (NASDAQ: HHR; MOEX: HHRU) — крупнейшая платформа онлайн-рекрутинга в России, клиентами которой являются свыше 350 тыс. компаний. Цель HeadHunter – помогать компаниям находить сотрудников, а людям – работу, и делать так, чтобы процесс поиска сотрудников и работы был быстрым и доставлял обеим сторонам только положительные впечатления. Обширная база компании содержит свыше 50 млн резюме, а среднее дневное количество вакансий в конце 2020 г. составило 691 тысяч. По данным SimilarWeb, hh.ru – один из популярнейших порталов по поиску работы и сотрудников в мире. Акции компании входят в расчёт индексов NASDAQ Composite (IXIC) и NASDAQ Industrial (IXID).