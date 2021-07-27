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Саратовским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды

Новости
Саратовским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды

В центре Саратова, на улице Чапаева состоялась профилактическая акция для водителей «Будьте внимательны на железнодорожных переездах».

Мероприятие было направлено на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблемам безопасности на железнодорожных переездах.

В ходе мероприятия представители совета молодежи ПривЖД раздали памятки водителям автомобилей и автобусов, а также попросили их быть более внимательными вблизи железнодорожных переездов. Акция проводилась вблизи мультимедийного экрана, на котором в течение июля транслируется тематический видеоролик с призывом соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.

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С начала 2021 года в Саратовском регионе Приволжской магистрали зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. За аналогичный период прошлого года произошло одно ДТП. Основная причина столкновений автомобилей с поездами – невнимательность водителей.

Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.