Саратовским водителям напомнили о правилах проезда через железнодорожные переезды

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Мероприятие было направлено на укрепление дорожной дисциплины и привлечение внимания к проблемам безопасности на железнодорожных переездах.В ходе мероприятия представители совета молодежи ПривЖД раздали памятки водителям автомобилей и автобусов, а также попросили их быть более внимательными вблизи железнодорожных переездов. Акция проводилась вблизи мультимедийного экрана, на котором в течение июля транслируется тематический видеоролик с призывом соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.***С начала 2021 года в Саратовском регионе Приволжской магистрали зафиксировано два дорожно-транспортных происшествия на железнодорожных переездах. За аналогичный период прошлого года произошло одно ДТП. Основная причина столкновений автомобилей с поездами – невнимательность водителей.Приволжская железная дорога призывает водителей проявлять особую бдительность и строго соблюдать правила дорожного движения при пересечении переездов.