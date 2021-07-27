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В Хвалынском краеведческом музее продолжает работу профориентационная школа реставраторов

Новости


С 21 июля по 3 августа в Хвалынском краеведческом музее проходит профориентационная школа по реставрации темперной живописи «Пусть меня научат!»

Для этого в Хвалынск приехали педагоги художественно-реставрационного колледжа Санкт-Петербурга, а также колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр».

Культурно-просветительский проект создан специально для школьников, которые получают знания и начальный практический опыт в профессии художника-реставратора. Они приобщатся к высоким образцам древнерусской живописи Поволжья, узнают об истории церкви и религиозной культуре Саратовского края, прикасаются к духовным основам благородной профессии реставратора.

- В Хвалынске поживает 10 тысяч человек, из них 7% - дети школьного возраста, - рассказала директор Хвалынского краеведческого музея Дарья Дмитриенко. - В городе нет высших учебных заведений. Работает СУЗ - агропромышленный лицей. Поэтому ученикам средних и старших классов не просто определиться с выбором будущей профессии. В связи с этим проект «Пусть меня научат!» предлагает знакомить школьников с профессией реставратора темперной живописи. Для этого есть необходимые условия: прекрасная коллекция древнерусского искусства Хвалынского краеведческого музея, которую ежегодно приезжают "лечить" профессиональные художники-реставраторы Москвы и Саратова. У ребят появится возможность узнать, как спасают произведения иконописи, какие секреты хранит профессия реставратора, где научиться этому искусству и куда потом идти работать.

Школа проходит в формате двухнедельного интенсива. Это лекции и мастер-классы для детей, семинары или круглые столы для педагогов. Группы школьников посещают реставрационную мастерскую Хвалынского краеведческого музея, в которой приглашенные педагоги-реставраторы рассказывают о профессии и показывают на практике основные действия, предпринимаемые для сохранения произведений иконописи.

- Суть проекта — познакомить наших старшеклассников с редкой и востребованной профессией, - пояснила Дарья Дмитриенко. - Но мы очень хотим, чтобы это событие не осталось незамеченным, чтобы и в дальнейшем привлекало внимание к проблеме сохранения коллекций малых музеев. В марте в Саратовской областной Думе состоялся круглый стол на тему хранения и реставрации Государственного музейного фонда РФ в области. Музейные специалисты рассказали о трудностях в приведении в экспозиционное состояние предметов. Мы можем лишиться уникальных артефактов из-за нехватки специалистов и средств на реставрацию. Проблема очень актуальная, и мы надеемся что проект, который мы сейчас реализуем и частью которого является Школа реставрации, даст импульс для её решения.

По итогам школы реставраторов состоится круглый стол на тему "Профориентация школьников в малых городах". Он будет проведен силами педагогического сообщества района и музея. На нём руководители школ, педагоги, родителя готовы обсудить наиболее удачные практики профориентации детей в селах и малых городах, выработают стратегию профориентирующих мероприятий для школьников Хвалынска. Просветительские мероприятия для горожан проведут научные сотрудники музея, они расскажут о церковной культуре Саратовского Поволжья, покажут артефакты, связанные с именами святых подвижников. Специальные лекции для всех желающих проведут реставраторы.

Завершится школа 3 августа концертом Ансамбля древнерусского певческого искусства СГК им. Л.В. Собинова под открытым небом.