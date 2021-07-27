В Хвалынском краеведческом музее продолжает работу профориентационная школа реставраторов

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Для этого в Хвалынск приехали педагоги художественно-реставрационного колледжа Санкт-Петербурга, а также колледжа архитектуры, дизайна и реинжиниринга «26 кадр».Культурно-просветительский проект создан специально для школьников, которые получают знания и начальный практический опыт в профессии художника-реставратора. Они приобщатся к высоким образцам древнерусской живописи Поволжья, узнают об истории церкви и религиозной культуре Саратовского края, прикасаются к духовным основам благородной профессии реставратора.Школа проходит в формате двухнедельного интенсива. Это лекции и мастер-классы для детей, семинары или круглые столы для педагогов. Группы школьников посещают реставрационную мастерскую Хвалынского краеведческого музея, в которой приглашенные педагоги-реставраторы рассказывают о профессии и показывают на практике основные действия, предпринимаемые для сохранения произведений иконописи.По итогам школы реставраторов состоится круглый стол на тему "Профориентация школьников в малых городах". Он будет проведен силами педагогического сообщества района и музея. На нём руководители школ, педагоги, родителя готовы обсудить наиболее удачные практики профориентации детей в селах и малых городах, выработают стратегию профориентирующих мероприятий для школьников Хвалынска. Просветительские мероприятия для горожан проведут научные сотрудники музея, они расскажут о церковной культуре Саратовского Поволжья, покажут артефакты, связанные с именами святых подвижников. Специальные лекции для всех желающих проведут реставраторы.Завершится школа 3 августа концертом Ансамбля древнерусского певческого искусства СГК им. Л.В. Собинова под открытым небом.