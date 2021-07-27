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В 2021 году на реализацию национального проекта «Культура» в области предусмотрено 83,7 миллиона рублей

Новости / Культура


На заседании Правительства замминистра культуры Владимир Баркетов доложил о ходе реализации в Саратовской области мероприятий национального проекта «Культура».

Учреждения культуры Саратовской области активно участвуют в реализации мероприятий национального проекта «Культура» и федеральных программ в сфере культуры, главная задача которых - повысить доступность оказываемых нашей отраслью услуг, в том числе путем модернизации материально-технической базы учреждений культуры.

Владимир Баркетов отметил, что благодаря нацпроекту «Культура» и федеральному проекту «Культура малой Родины» даже в самых отдаленных районах нашей области появились современные учреждения культуры с новым оборудованием, мебелью, специализированной аппаратурой.

В 2021 году на реализацию национального проекта предусмотрено 83,7 млн рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета – 75 млн рублей, областного бюджета – 8,7 млн рублей. На 1 июля 2021 года кассовый расход составил 36,6 млн рублей или 43,7%.

За счет данных средств проводится капитальный ремонт четырех домов культуры в с.Теликовка Духовницкого района, с.Генеральское Энгельсского района, с.Синенькие Саратовского района и с.Нижняя Банновка Красноармейского района. Полным ходом идут ремонтные работы в ДШИ р.п.Татищево и ДШИ №8 г.Саратова.

Открыт и успешно работает виртуальный концертный зал в ДК «Покровский» г.Энгельса. Готовится техническое переоснащение и модернизация кинозала в Екатериновском центральном Доме культуры. Создается мультимедиа-гид с технологией дополненной реальности для Вольского краеведческого музея. Выполнены дополнительные работы по модернизации театра кукол «Теремок».

Оказывается государственная поддержка 23 лучшим сельским учреждениям культуры и осуществляется выплата лучшим работникам сельских учреждений культуры.

В рамках дополнительного конкурса на создание модельных библиотек в 2021 году предварительный отбор прошли Центральная библиотека Советского района, библиотека №1 города Саратова, филиал № 17 Энгельсского района.