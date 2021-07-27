Александр Романов осмотрел ФАПы в селах Петровского района и встретился с жителями

просмотров: 474

В ходе визитов он осмотрел фельдшерско-акушерские пункты, социальные объекты и ответил на вопросы местных жителей. Участие во встречах с гражданами также принимали первый замглавы администрации района Виталий Колдин, главный врач Петровской ЦРБ Анна Воронцова, руководитель Управления Пенсионного фонда РФ в Петровском районе Наталья Сущева, главы муниципальных образований.Первым пунктом визита стало село Березовка 1-я. Здесь ФАП располагается в старом здании бывшего общежития. Сейчас в нем же находятся две квартиры. Медучреждение обслуживает жителей трех сел – это около 660 человек, в том числе 120 детей, рассказала фельдшер Елена Зайцева. Кроме нее в ФАПе работают заведующая и технический специалист. В день здесь принимают 13-15 человек.Однако, по словам медика, вот уже десять лет в ФАПе нет отопления. «Огромная проблема – принять здесь грудничков. Малышей ведь для осмотра нужно раздеть. А как мы это сделаем, если холодно в помещении? Боимся их застудить. И мамы жалуются на то, что дети мерзнут. А сами мы всю зиму в валенках здесь сидим», – посетовала фельдшер. Александр Романов (фракция «Единая Россия») назвал эту ситуацию вопиющей и потребовал разъяснить ее. Глава муниципального образования (МО) Наталья Урядова ответила, что собственники квартир перекрыли общую систему подачи тепла, чтобы не оплачивать отопление лишних квадратов. Помещение ФАПа находится на балансе МО, но в местном бюджете средств на оплату этой услуги нет, признала Урядова. Главный врач Петровской ЦРБ, в свою очередь, пояснила, что поскольку в здании есть частные помещения, минздрав на баланс его взять не может.«Куда смотрит местная власть все эти десять лет? Неужели не знаете об этой проблеме? Здесь же речь идет о детях! У вас тут социальный взрыв будет, потому что вы людей не любите!» – возмутился спикер и обратился к первому замглавы района Виталию Колдину с просьбой оперативно разобраться с этим вопросом. Тот заверил, что до начала отопительного сезона проблему решат.Затем Александр Романов посетил местный ДК, который недавно был капитально отремонтирован. Здесь же прошла встреча с местными жителями. Они рассказали, что проблема с отоплением есть не только в ФАПе, но и в помещении, где находится почтовое отделение. Там тоже сотрудники зимой постоянно замерзают. Сельчане пожаловались и на состояние дороги по улице Центральная.Затем Председатель областной Думы посетил поселок Пригородный. Здесь в ФАПе есть водопровод, отопление, сделан ремонт. Все предусмотрено и для удобства пациентов: имеются ширмы, места для переодевания, теплое помещение для приема малышей.Жители также отметили, что довольны работой медучреждения и других соцобъектов. Их жалобы касались состояния дорог в поселке. Александр Романов сообщил, что в трехлетнем плане развития района есть сведения о ремонте дорог, в том числе и в этом поселке.«Почему граждане до сих пор не владеют этой информацией? Местная власть обязана доносить ее, обсуждать с жителями заранее каждый вопрос. Как только начнете слышать людей, сразу результат будет», – обратился спикер к главе муниципального образования.В селе Синенькие к состоянию помещения ФАПа у спикера также не возникло вопросов. Фельдшер Елена Лаврентьева рассказала, что трудится здесь уже 34 года. Каждый день добирается до работы из Петровска.На встрече с жителями Александр Романов поинтересовался ходом вакцинации от коронавируса. Услышав, что из более чем 350 проживающих в селе привито 60 человек, попросил главу муниципального образования взять этот вопрос на контроль.«Заболеваемость коронавирусом по-прежнему высока. Прививка – это реальная защита нашей жизни. Нельзя пренебрегать этой возможностью», – отметил Романов.Звучали вопросы и по пенсионному обеспечению. По словам представителя Пенсионного фонда, за последние три года пенсии жителей Петровского района выросли в среднем на 2 200 рублей в месяц. Средний размер данной выплаты по району составляет около 14 тысяч рублей, в селе – около 13 тысяч.Сельчане посетовали и на то, что за бинтами и обычными обезболивающими им приходится ездить в Петровск, почти за 20 километров. Анна Воронцова сообщила, что профильное ведомство изучает возможность реализации ряда медикаментов при ФАПах. В завершение встречи жители рассказали, что на одной из улиц нет освещения. Спикер оказал материальную помощь для решения этого вопроса.