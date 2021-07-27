Жительница Заводского района стала жертвой мошенников

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Заявительница указала, что накануне ей позвонили якобы из банка. Звонившая представилась сотрудницей финансово-кредитного учреждения и сообщила об акции, которая сейчас проходит в банке – участники акции могут заработать на брокерской площадке. Саратовчанку предложение заинтересовало, она зарегистрировалась в приложении, указанном собеседницей, и в течение двух дней переводила на различные счета деньги, рассчитывая на скорую большую прибыль. Общая сумма переводов составила 615 тысяч рублей. Но доходов от «торгов на бирже» женщина так и не увидела.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 Уголовного кодекса РФ.Полиция призывает: будьте осторожны при общении с незнакомцами! Не переходите по неизвестным ссылкам и ни под каким предлогом не переводите деньги на незнакомые счета!Обо всех фактах мошенничества сообщайте в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (по мобильному телефону – 102).