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Выгрузка щебня на ПривЖД выросла на 10% в январе-июне

Новости
Выгрузка щебня на ПривЖД выросла на 10% в январе-июне

За 6 месяцев 2021 года на станциях Приволжской магистрали выгружено более 1,9 млн. тонн щебня, что на 10% больше, чем годом ранее.

Строительный груз поступает на станции Балаково, Трофимовский-2, Анисовка, Мокроус, Привольская, Аткарск, Зоринский, Покровск (в Саратовской области), Арчеда, Волжский, Иловля, Камышин, Качалино, Котельниково, Суровикино, Чернышков, Урюпино (в Волгоградской области), Кутум, Трусово, Новолесная, Правый Берег, Линейная (в Астраханской области). Наибольший объем выгрузки приходится на станции Трофимовский-2 (1 млн. тонн), Кутум (354 тыс. тонн) и Волжский (195 тыс. тонн.).

Основной объём поступающего груза предназначен для реализации национальных проектов «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и «Транспортная часть комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года».

Благодаря применению мобильных перегружателей выгрузка строительного груза может осуществляться на любой станции ПривЖД. Это позволяет сокращать время доставки груза к месту ремонта или строительства автодорог за счёт организации логистики до удобной станции. В настоящее время в Саратовском, Волгоградском и Астраханском регионах ПривЖД эксплуатируются 5 мобильных перегружателей.