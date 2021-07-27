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В регионе стартовал новый спортивный проект «Тренер»

Новости


В Саратове стартовал новый спортивный проект «Тренер», организаторами которого является «Молодежка ОНФ» совместно с министерством молодежной политики и спорта области и комиссией по делам несовершеннолетних.

"Уже сейчас определены 28 человек, с которыми будут заниматься опытные наставники. По направлению спорта поддерживать ребят будет специалист физкультурно-спортивного центра «Урожай» Сергей Караулов. Впереди у участников проекта зарядки и турниры, встречи с известными саратовскими спортсменами и посещение спортивных комплексов", - рассказал в своем инстаграме министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов.

В следующую субботу на стадионе "Локомотив" пройдет футбольный матч с участием саратовских чемпионов и подростков.

Проект «Тренер» – комплексная программа социализации подростков через спорт, наставничество и патриотическое воспитание. Программа, помимо спортивных тренировок, подразумевает посещение музеев, организацию и участие в литературных клубах и музыкальных концертах, работу с подшефными пенсионерами, мастер-классы с известными спортсменами и проведение товарищеских встреч и турниров.