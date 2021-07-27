Из Саратовского канала в Балаково извлекли тело мужчины

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По предварительным данным, 24 июля 2021 года в дневное время в городе Балаково прохожие заметили в Саратовском канале в 300 метрах от дома № 57-а по улице 30 лет Победы, неподалеку от Мировского моста, тело человека. Сотрудники областной службы спасения извлекли из воды тело мужчины. Его личность установлена. Им оказался 39-летний житель города Балаково.Следователем СК проведен осмотр места происшествия. Повреждений на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено. Для определения точной причины его смерти назначено судебно-медицинское исследование.В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.