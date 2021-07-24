В Корпорации развития в формате открытого диалога предпринимателям рассказали о банковских продуктах для бизнеса

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Директор Корпорации Александр Марченко отметил, что мероприятие проводится в рамках цикла прямых встреч с инициаторами проектов с целью поиска совместных решений для финансирования бизнес-проектов. Спикером круглого стола выступил заместитель управляющего Саратовским отделением Сбербанка Алексей Рощин.В рамках выступления он рассказал об основных особенностях банковских продуктов, которые отвечают запросам бизнеса на каждой стадии его развития. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с заемными средствами, оценкой и перспективой их получения, эффективными банковскими стратегиями. Отдельно участники встречи обсудили плюсы и минусы различных популярных финансовых инструментов и операций.«Мероприятия Корпорации в формате открытого диалога всегда интересны и проходят конструктивно. Это отличная возможность задать представителям банков сложные вопросы, которые требуют разъяснения специалиста и получить ответы», - отметил предприниматель Виталия Сочнев.«В ходе круглого стола прозвучало много вопросов к представителям Сбера, состоялся живой и продуктивный разговор между бизнес-сообществом и банком. Важно, что сотрудники банка смогли дать профессиональные разъяснения по проблемам, касающимся получения кредитов», - рассказал заместитель генерального директора ОАО «СМЗ «Элеватормельмаш» Вячеслав Покровский.