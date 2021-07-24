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В Корпорации развития в формате открытого диалога предпринимателям рассказали о банковских продуктах для бизнеса

Новости


22 июля на площадке Корпорации развития Саратовской области состоялся очередной круглый стол по вопросам актуальных банковских предложений для бизнеса. Инициаторы инвестпроектов участвовали как очно, так и онлайн.

Директор Корпорации Александр Марченко отметил, что мероприятие проводится в рамках цикла прямых встреч с инициаторами проектов с целью поиска совместных решений для финансирования бизнес-проектов. Спикером круглого стола выступил заместитель управляющего Саратовским отделением Сбербанка Алексей Рощин.

В рамках выступления он рассказал об основных особенностях банковских продуктов, которые отвечают запросам бизнеса на каждой стадии его развития. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с заемными средствами, оценкой и перспективой их получения, эффективными банковскими стратегиями. Отдельно участники встречи обсудили плюсы и минусы различных популярных финансовых инструментов и операций.

«Мероприятия Корпорации в формате открытого диалога всегда интересны и проходят конструктивно. Это отличная возможность задать представителям банков сложные вопросы, которые требуют разъяснения специалиста и получить ответы», - отметил предприниматель Виталия Сочнев.

«В ходе круглого стола прозвучало много вопросов к представителям Сбера, состоялся живой и продуктивный разговор между бизнес-сообществом и банком. Важно, что сотрудники банка смогли дать профессиональные разъяснения по проблемам, касающимся получения кредитов», - рассказал заместитель генерального директора ОАО «СМЗ «Элеватормельмаш» Вячеслав Покровский.