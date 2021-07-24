В Саратовскую область с начала года прибыли более 1,1 тысячи соотечественников

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Приоритет при определении участника программы отдается гражданам трудоспособного возраста, имеющим среднее и высшее профессиональное образование, а также тем, кто планирует занятость в сферах образования и здравоохранения в сельской местности.Более 80% прибывших – молодые люди в возрасте 25-35 лет, с высшим и средним специальным или техническим образованием, с опытом работы, уважающие российскую культуру и традиции, хорошо знающие русский язык. Участники программы трудоспособного возраста находят себе работу при содействии службы занятости. Так, из прибывших в этом году трудоустроено уже 72%.Участники программы для проживания и трудоустройства выбирают не только Саратов и Энгельс, но и Балаково, Балашов, Вольск, Хвалынский и Саратовский районы.Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утверждается Правительством РФ, и реализуется с 2010 года. За весь период реализации программы, которая является действенным механизмом, влияющим на миграционный приток населения, в Саратовскую область прибыли более 27 тыс. соотечественников. В рамках госпрограммы соотечественникам и членам их семей министерством труда и социальной защиты области оказывается социальная поддержка в виде единовременной финансовой помощи в размере 8 тысяч рублей.