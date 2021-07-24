24 июля 2021 СУББОТА
Новости
18:46 | 23 июля
«Приволжская медиашкола» перевела сотрудников на «Р7-Офис»
17:17 | 23 июля
Эстафету выставки китайской культуры принял Ровенский район
17:00 | 23 июля
В Саратовскую область с начала года прибыли более 1,1 тысячи соотечественников
16:21 | 23 июля
В Саратове состоялся мастер-класс по контраварийной подготовке
15:42 | 23 июля
Стал известен первый соперник Константина Лоханова на Олимпийских играх
14:58 | 23 июля
Большой субботник состоялся на берегу речки Большая Смедова
14:23 | 23 июля
Завершился ремонт пути на перегоне Римско-Корсаковка – Разъезд 47 км в Саратовской области
13:28 | 23 июля
Участники федерального проекта "Музейные маршруты" о Парке Победы: "здесь подлинно русский дух в уникальном бытовом воплощении"
12:37 | 23 июля
Депутат призвал коллег активнее доводить до жителей области информацию о начале приёма заявок на догазификацию
11:45 | 23 июля
Трое саратовских процентов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Стал известен первый соперник Константина Лоханова на Олимпийских играх

Новости / Главное из рубрик / Спорт


24 июля в Токио пройдут личные соревнования у саблистов.

Мастер спорта России международного класса Константин Лоханов в борьбе за медали Игр в Токио стартует с корейцем Ким Чжон Хваном, который является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года, олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Азии и Азиатских игр, двукратным чемпионом мира, призёром чемпионатов мира.

Начало боя: в 7:45 (время саратовское). Трансляцию можно посмотреть на телеканале «МАТЧ!ТВ» и «МАТЧ.Страна».