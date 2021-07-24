Стал известен первый соперник Константина Лоханова на Олимпийских играх

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Мастер спорта России международного класса Константин Лоханов в борьбе за медали Игр в Токио стартует с корейцем Ким Чжон Хваном, который является бронзовым призёром Олимпиады 2016 года, олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Азии и Азиатских игр, двукратным чемпионом мира, призёром чемпионатов мира.Начало боя: в 7:45 (время саратовское). Трансляцию можно посмотреть на телеканале «МАТЧ!ТВ» и «МАТЧ.Страна».