«Приволжская медиашкола» перевела сотрудников на «Р7-Офис»

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Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования систематизировало бизнес-процессы и оптимизировало работу со слушателями благодаря внедрению отечественного решения.Прежде чем интегрировать «Р7-Офис» в работу, «Приволжская медиашкола» провела длительный процесс отбора и тестирования целого ряда российских и зарубежных решений. Одним из условий внедрения было наличие возможности одновременной работы с документами нескольких сотрудников. Вопрос совместного доступа стал важным после перехода в 2020 году на удаленную работу.Большинство разработок обладают чрезмерным функционалом и сложным для восприятия интерфейсом, поэтому были отвергнуты. «Р7-Офис» оказался одним из немногих, отвечавших и такому требованию, как возможность использования календаря в качестве инструмента совместной работы. Окончательный выбор был остановлен на «Р7-Офис» после бесплатного пробного периода в 180 дней. За это время руководство «Приволжской медиашколы» убедилось на практике в эффективности инструментария, а сотрудники школы достаточно быстро освоили работу в приложениях «Р7-Офис».