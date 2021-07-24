Большой субботник состоялся на берегу речки Большая Смедова

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Экологи и активисты «Молодой гвардии Единой России» приехали помочь расчистить берег речки Большая Смедова у деревни Острога, местные жители также присоединились к ним. Особенно много кандидатов в помощники было среди подростков и детей.Ломовоз-погрузчик, экскаватор-планировщик и трактора – тяжелая техника была пригнана организаторами субботника – помогли вытащить крупные стволы деревьев, выровнять линию берега, скосить траву, вывезти порубочные остатки, засыпать песком небольшой пляж.Комментируя сделанную работу, Александр Коган рассказал о причинах, по которым берег реки Большая Смедова сильно зарос. Это маловодие и три запруды из поваленных деревьев выше по течению. Участники субботника провели обычную санитарную очистку, на которую не понадобились какие-то разрешения: разобрали заторы на речке, расчистили территорию берега, покосили траву, собрали мусор. Особую благодарность выразил советник губернатора членам «Молодой гвардии Единой России», которых было около 50 человек, а также принявших участие в мероприятии жителям деревни.В течение нескольких часов берег речки сильно изменился – исчезли дикие заросли, появился аккуратный пляж, а освобожденная от заторов Большая Смедова потекла гораздо быстрее.