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Большой субботник состоялся на берегу речки Большая Смедова

Новости
Большой субботник состоялся на берегу речки Большая Смедова

Большой субботник с участием советника губернатора Московской области Александра Когана прошел в городском округе Кашира.

Экологи и активисты «Молодой гвардии Единой России» приехали помочь расчистить берег речки Большая Смедова у деревни Острога, местные жители также присоединились к ним. Особенно много кандидатов в помощники было среди подростков и детей.

Ломовоз-погрузчик, экскаватор-планировщик и трактора – тяжелая техника была пригнана организаторами субботника – помогли вытащить крупные стволы деревьев, выровнять линию берега, скосить траву, вывезти порубочные остатки, засыпать песком небольшой пляж.

Комментируя сделанную работу, Александр Коган рассказал о причинах, по которым берег реки Большая Смедова сильно зарос. Это маловодие и три запруды из поваленных деревьев выше по течению. Участники субботника провели обычную санитарную очистку, на которую не понадобились какие-то разрешения: разобрали заторы на речке, расчистили территорию берега, покосили траву, собрали мусор. Особую благодарность выразил советник губернатора членам «Молодой гвардии Единой России», которых было около 50 человек, а также принявших участие в мероприятии жителям деревни.

В течение нескольких часов берег речки сильно изменился – исчезли дикие заросли, появился аккуратный пляж, а освобожденная от заторов Большая Смедова потекла гораздо быстрее.