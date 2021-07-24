Завершился ремонт пути на перегоне Римско-Корсаковка – Разъезд 47 км в Саратовской области
В Саратовской области завершились работы по обновлению пути на перегоне Римско-Корсаковка – Разъезд 47 км. Общая протяжённость обновлённых путей составила 11,8 километра.
Указанный перегон расположен на неэлектрифицированном участке Пугачевск – Ершов Саратовского региона Приволжской железной дороги. В ходе работ специалисты очистили загрязненный щебеночный балласт, заменили элементы верхнего строения пути, обновили гидроизоляционный слой мостовых пролетов.
Ремонт путей производился с целью повышения уровня надежности и безопасности железнодорожных перевозок в Саратовской области.