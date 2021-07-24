Участники федерального проекта "Музейные маршруты" о Парке Победы: "здесь подлинно русский дух в уникальном бытовом воплощении"

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22 июля представители музейного сообщества узнали об истории создания парка победы в Саратове, прониклись героической историей боевых и трудовых подвигов саратовцев в годы Великой Отечественной войны. В павильонах музея почетных гостей впечатлила история патриотического почина на Саратовской земле, масштаб экспозиционных площадок, посвященных героям-саратовцам - участникам Великой Отечественной войны а так же локальных войн и конфликтов.Гости также посетили Русское подворье национальной деревни Народов Саратовской области, отметив, что данная экспозиционная площадка представляет собой "подлинный русский дух в уникальном бытовом воплощении".