Участники федерального проекта "Музейные маршруты" о Парке Победы: "здесь подлинно русский дух в уникальном бытовом воплощении"
Первый день сессии Всероссийского проекта "Музейные маршруты" успешно завершился экскурсией по историко-патриотическому комплексу "Музей боевой и трудовой славы" в Парке Победы на Соколовой горе.
22 июля представители музейного сообщества узнали об истории создания парка победы в Саратове, прониклись героической историей боевых и трудовых подвигов саратовцев в годы Великой Отечественной войны. В павильонах музея почетных гостей впечатлила история патриотического почина на Саратовской земле, масштаб экспозиционных площадок, посвященных героям-саратовцам - участникам Великой Отечественной войны а так же локальных войн и конфликтов.
Гости также посетили Русское подворье национальной деревни Народов Саратовской области, отметив, что данная экспозиционная площадка представляет собой "подлинный русский дух в уникальном бытовом воплощении".