Депутат призвал коллег активнее доводить до жителей области информацию о начале приёма заявок на догазификацию

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В Саратовской области началась работа по приёму предварительных заявок на бесплатное подведение газа до границ домовладений в газифицированных населенных пунктах. Догазификация, по предварительным расчётам энергетиков, может затронуть свыше семи тысяч домовладений в более чем 300 населенных пунктов. По словам депутата Саратовской областной Думы Андрея Корнеева (фракция «Единая Россия»), это существенно упростит подключение домовладений к «голубому топливу».«Вопрос газификации сегодня волнует многих жителей сельских поселений, которым сложно подключиться к энергоресурсу из-за удалённости основной магистральной трубы. Инициатива «Единой России», нашедшая поддержку у президента страны Владимира Путина, позволит людям существенно сэкономить, проводя в дом газ. Депутаты областной Думы, как и их муниципальные коллеги, считаю, должны на встречах с гражданами доводить до жителей области информацию о старте кампании по сбору заявок на догазификацию, чтобы как можно больше людей, которых волнует данный вопрос, могли провести в дома газ», – подчеркнул Корнеев.Напомним, 11 июня Президент Владимир Путин подписал закон с поправками фракции «Единой России» о бесплатном доведении газа до участков. Ранее партия направила соответствующее предложение главе государства, он поддержал его в Послании.Первый этап газификации рассчитан до 2023 года, второй — до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Комплексный договор на подключение люди будут заключать по принципу «единого окна», что сократит сроки работ. Все работы по подведению газовой трубы «до забора» будут проводить без привлечения средств граждан.