Трое саратовских процентов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио
XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии - Токио. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.
В соревнованиях Олимпиады-2020 в Токио планируется участие около 12 500 спортсменов более чем из 200 стран.
На Олимпийских играх Саратовскую область будут представлять мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова, мастер спорта России международного класса по фехтованию Константин Лоханов и мастер спорта России международного класса по триатлону Александра Разаренова.
Церемония открытия Игр состоится 23 июля в 15:30 по саратовскому времени.
Выступления Константина Лоханова
24 июля. Начало в 04:00, финал - 16:45. Мужчины, сабля;
28 июля. Начало в 05:00, финал - 14:30. Мужчины, командная сабля.
Выступления Александры Разареновой
27 июля в 01:30 (Сар) в женской гонке;
31 июля в 02:30 (Сар) в смешанной эстафете.
Выступление Киры Степановой пройдут с 3 по 7 августа (даты уточняются).