Трое саратовских процентов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио

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В соревнованиях Олимпиады-2020 в Токио планируется участие около 12 500 спортсменов более чем из 200 стран.На Олимпийских играх Саратовскую область будут представлять мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова, мастер спорта России международного класса по фехтованию Константин Лоханов и мастер спорта России международного класса по триатлону Александра Разаренова.Церемония открытия Игр состоится 23 июля в 15:30 по саратовскому времени.Выступления Константина Лоханова24 июля. Начало в 04:00, финал - 16:45. Мужчины, сабля;28 июля. Начало в 05:00, финал - 14:30. Мужчины, командная сабля.Выступления Александры Разареновой27 июля в 01:30 (Сар) в женской гонке;31 июля в 02:30 (Сар) в смешанной эстафете.Выступление Киры Степановой пройдут с 3 по 7 августа (даты уточняются).