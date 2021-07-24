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Трое саратовских процентов примут участие в XXXII летних Олимпийских играх в Токио

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XXXII летние Олимпийские игры пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 года в столице Японии - Токио. Олимпиада была перенесена на год из-за пандемии коронавируса.

В соревнованиях Олимпиады-2020 в Токио планируется участие около 12 500 спортсменов более чем из 200 стран.

На Олимпийских играх Саратовскую область будут представлять мастер спорта России международного класса по гребле на байдарках и каноэ Кира Степанова, мастер спорта России международного класса по фехтованию Константин Лоханов и мастер спорта России международного класса по триатлону Александра Разаренова.

Церемония открытия Игр состоится 23 июля в 15:30 по саратовскому времени.

Выступления Константина Лоханова

24 июля. Начало в 04:00, финал - 16:45. Мужчины, сабля;
28 июля. Начало в 05:00, финал - 14:30. Мужчины, командная сабля.
Выступления Александры Разареновой

27 июля в 01:30 (Сар) в женской гонке;
31 июля в 02:30 (Сар) в смешанной эстафете.
Выступление Киры Степановой пройдут с 3 по 7 августа (даты уточняются).