Александр Романов: «Необходимо до каждого жителя довести информацию о трехлетнем плане развития районов»

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Александр Романов (фракция «Единая Россия») поблагодарил администрацию и депутатов Новобурасского района за активное участие в жизни малой родины.«Новобурасский район стал лидером по хорошему отношению людей к своим населенным пунктам. Такой отдачи я нигде не встречал», – отметил спикер.Глава регпарламента привел в пример председателя муниципального собрания депутатов Сергея Дзюбана, который неоднократно выделял средства на реализацию социальных проектов. Немалый вклад в данном направлении вносят и руководители других сельхозпредприятий. Председатель областной Думы поблагодарил всех, кто помогает району развиваться.«У вас прекрасные темпы строительства социальных объектов, например, стадиона. Хорошее качество работ. Я часто здесь бываю и строителей хочется поблагодарить. Активно ремонтируются спортзалы в школах, детские сады. Решен вопрос с заменой окон в образовательных организациях. Отремонтированы тротуары. Это все ваша заслуга», – обратился Романов к участникам совещания. Спикер попросил депутатов и представителей администрации не скромничать и сообщать жителям о достигнутых успехах.«Встречайтесь с людьми, узнавайте о том, с какими проблемами они сталкиваются. Сейчас в районах созданы планы развития на трехлетний период. Обязательно донесите до граждан информацию о том, какие перспективы открываются в их населенном пункте», – обратился к своим муниципальным коллегам Александр Романов.Глава закоргана напомнил, что с 1 августа повысится зарплата сотрудникам бюджетной сферы – это работники сфер образования, медицины, культуры, социального обслуживания.Далее участникам совещания рассказали о работе района в социальной сфере. Александр Романов напомнил о необходимости контролировать ход работ по возведению здания школы в с. Тепловка. Сдать здание в эксплуатацию необходимо к началу учебного года.Сергей Дзюбан поднял проблему качества медицинского обслуживания.«Необходимо минимизировать обращения наших жителей в платные клиники. Для этого качественные услуги должны оказываться в государственных медучреждениях», – подчеркнул руководитель районного собрания. Александр Романов поддержал коллегу.«Обратите внимание на проблемные ФАПы. Есть очень хорошие здания, но там, например, крыльцо нужно подремонтировать, водопровод провести. А еще я сталкивался с абсурдными ситуациями: здание есть, фармацевт есть, а аптеки нет. Где жителям брать лекарства?», – сказал Председатель регпарламента.Эти же темы были подняты на аналогичном совещании в Базарно-Карабулакском районе. Александру Романову сообщили, что депутаты уже начали проводить встречи с жителями. Особое внимание уделяется, в том числе, информации о пенсионном обеспечении, выплатах и льготах, на которые имеют право различные категории граждан.Спикер рассказал, что недавно побывал в нескольких селах района, где осмотрел ФАПы, Дома культуры, школы. Председатель облдумы отметил, что часто причиной недоработок служит человеческий фактор.«Думаю, сотрудники в состоянии поддерживать чистоту в зданиях, содержать в порядке имеющееся оборудование. Это не вопрос финансирования. Прошу очень пристально следить за этим», – обратился к коллегам Романов.Также на совещании были подняты темы благоустройства, содержания систем газоснабжения, ремонта дорог.«Жители судят о нашей работе именно по тому, как решаются их проблемы. Прошу каждого из вас быть очень внимательными к обращениям граждан, каждый вопрос прорабатывать. Отписок люди получать не должны», – подвел итоги совещания Александр Романов.