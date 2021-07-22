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Участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» на площадке «Единой России» обсудили постулаты новой аграрной политики

Новости
Участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» на площадке «Единой России» обсудили постулаты новой аграрной политики

Развитие сельских территорий требует комплексного подхода.

Для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны реальные механизмы поддержи всех сфер жизни. В первую очередь, речь о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, получения образования, развитии социальной, культурной и досуговой инфраструктуры. Решение этих вопросов должно найти отражение в народной программе партии, уверены участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий», которая прошла на площадке «Единой России».

Одна из ключевых ролей в развитии сельских территорий, по мнению экспертов, должна отводиться молодежи. Для того, чтобы молодые люди активнее принимали решение о переезде из города, нужно дать им четкое понимание перспектив в плане образования, трудоустройства, обеспечения своих бытовых и иных потребностей. При этом успешной реализации программы комплексного развития села не удастся добиться без трудоустройства местного населения и достойного уровня оплаты труда.

Придать импульс бизнес-активности в сельской местности и, как следствие, повысить ее привлекательность для людей поможет упрощение административных процедур для малых форм хозяйствования. Такой пункт найдет отражение в народной программе «Единой России» по предложению Российского союза предприятий молочной отрасли. Значимой мерой поддержки предприятий агропромышленного комплекса, а вместе с ним и сельских территорий в целом, может стать повышение эффективности использования сельхозземель.

Озвученные в ходе стратегической сессии предложения найдут отражение в народной программе «Единой России», которая сейчас формируется. Они войдут в блок, посвященный поддержке и развития сельских территорий и будет в числе приоритетов работы партии.

"Вопрос развития сельского хозяйства не остаётся без внимания депутатов областной Думы", - рассказал заместитель председателя комитета регпарламента по аграрным вопросам, земельным отношениям, экологии и природопользованию Павел Артемов (фракция «Единая Россия»).

«Развитие сельского хозяйства - важная тема, которая сегодня находится на контроле «Единой России». Для выработки новых решений по развитию сельского хозяйства на площадке Саратовской областной Думы была создана рабочая группа. На ней обсуждаются решения комплексного развития сельских территорий. Было обозначено, одно из необходимых мероприятий в этой связи – расширение мер реализации мероприятий по направлению грантовой поддержки КФХ.

Продолжим держать вопрос ценообразования на сельскохозяйственные товары. В вопросах цен необходимо найти паритет. Цены должны устраивать покупателя своей доступностью, но и учитывать интересы сельхозпроизводителей, в противном случае мы можем получить сокращение фермерских хозяйств. Допускать этого нельзя», - сказал Артемов.