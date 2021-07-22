Саратов присоединится ко Всероссийской акции "Ночь кино"

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Организаторами мероприятия на территории региона выступают министерство культуры области и Саратовский областной методический киновидеоцентр.В рамках акции в ночь с 28 на 29 августа (начало - в 20.00 по местному времени) состоится демонстрация трех самых кассовых российских фильмов 2020 и 2021 годов, созданных при поддержке Фонда кино:- драматический фильм-катастрофа «Огонь» (реж. А.Нужный);- художественный фильм-сказка «Конек-Горбунок» (реж. О.Погодин);- художественный фильм «Пальма» (реж. А.Домогаров-мл.).Мероприятие пройдет на территории сквера «Победа» Ленинского района города Саратова.