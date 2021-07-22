22 июля 2021 ЧЕТВЕРГ
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Спортсменка из Саратова Александра Разаренова прибыла в Токио
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Участники стратегической сессии на тему «Поддержка фермерства и развитие сельских территорий» на площадке «Единой России» обсудили постулаты новой аграрной политики
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11:33 | 22 июля
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10:41 | 22 июля
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В Саратове состоялся очередной рейд по обеспечению безопасности на воде

Новости
В Саратове состоялся очередной рейд по обеспечению безопасности на воде

Вчера, 21 июля, представители управления защиты населения и территорий города от чрезвычайных ситуаций администрации города проверили несколько мест несанкционированного купания.

Так, на пруду Семхоз в Кировском районе города, в пос. Увек и на несанкционированном пляже под мостом Саратов-Энгельс купающихся не выявлено, знаки о запрете купания в наличии.

На участке между 3-м Дегтярным проездом и ул. Б. Садовая, в месте, где возможно несанкционированное купание, установлено три знака о запрете купания. Лиц, нарушающих запрет, не выявлено. С населением, находящимся на береговой линии, проведены беседы, вручены памятки.

Работа в данном направлении будет продолжена.