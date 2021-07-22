К 80 летию публикации поэмы А. Твардовского «Василий Тёркин» ОУНБ посвящает литературный онлайн-вечер «Книга юбиляр – “Василий Тёркин”»

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В рамках Федерального проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура» отдел культурных проектов и коммуникаций ГУК «Областная универсальная научная библиотека» представляет литературный онлайн-вечер «Книга юбиляр – “Василий Тёркин”».Поэма «Василий Тёркин» – «книга о бойце без начала и конца», по сути, является бессмертным посвящением светлой памяти героически сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны солдат. Таким же посвящением является и представленный литературный вечер, повествующий о жизни и творчестве А. Твардовского, об истории создания самой поэмы, и о том времени, которое рождало таких народных героев.Автор и ведущая мероприятия – главный библиотекарь отдела культурных проектов и коммуникаций Нуне Лекдаровна Барегамян.Литературный вечер «Книга юбиляр – “Василий Тёркин”» доступен в социальных сетях «ВКонтакте» и «Инстаграм», а также на YouTube-канале Областной универсальной научной библиотеки.