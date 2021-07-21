Областная специальная библиотека для слепых запустила вебкаст «Детям о детях. Лето с книгой!»

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И предлагает начать лето с самой известной и любимой многими поколениями читателей книга писателя Виталия Коржникова – «Мореплавание Солнышкина». Она родилась из веселых полуреальных-полуфантастических морских историй, который Коржников рассказал, вернувшись из очередного плавания, двум своим сыновьям.Вебкаст «Детям о детях. Лето с книгой» вы можете прослушать на официальном сайте библиотеки http://www.sarspeclib.ru/