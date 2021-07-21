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Завершился ремонт пассажирской платформы на остановочном пункте Каменка в Саратовской области

Новости


В Саратовской области завершился ремонт пассажирской платформы на остановочном пункте Каменка.

На платформе заменили железобетонные плиты и фундаментные блоки. По их периметру смонтировано защитное ограждение, обновлена полоса безопасности, а также сделано энергосберегающее освещение. Для удобства пассажиров установлены урны, скамейки и навес для защиты от погодных осадков.

Упомянутый остановочный пункт находится на границе Саратовской и Волгоградской областей. На нем осуществляется посадка и высадка пассажиров, проживающих в селе Каменка и близлежащих поселениях.
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