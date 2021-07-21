Сотрудники ПривЖД обеспокоены увеличением количества ДТП на железнодорожных переездах в январе-июне

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С целью профилактики дорожно-транспортных происшествий на полигоне ПривЖД проводится мониторинг состояния, а также капитальный ремонт железнодорожных переездов. Их оборудуют современными предупредительными и заградительными устройствами, а также системами видеофиксации. Кроме того, сотрудники Саратовского региона ПривЖД проводят регулярные профилактические акции, предполагающие раздачу памяток и беседы с водителями. В январе-июне 2021 года в них приняли участие около 12 тыс. человек. При этом было распространено более 14 тыс. памяток, более 2 тыс. водителей подписали гарантийные обязательства о соблюдении правил пересечения железнодорожных переездов. В указанный период установлено 53 информационных стенда, призывающих к бдительности при пересечении железнодорожных переездов.***На полигоне Саратовского региона Приволжской железной дороги эксплуатируются 232 переезда. Из них 38 обслуживаются дежурными работниками. На наиболее загруженных объектах установлены системы видеофиксации нарушений правил дорожного движения.