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В летнем оздоровительном лагере при МОУ «СОШ № 18» прошел урок дорожной грамотности

Новости


В целях закрепления навыков безопасного поведения на дорогах в летнем оздоровительном лагере при МОУ «СОШ № 18» состоялся урок дорожной грамотности в рамках выездного проекта по ПДД «Лаборатория безопасности».

Чтобы помочь ребятам не забыть за время летних каникул правила безопасного поведения на дороге, автоинспектор привезла с собой передвижной инновационный комплекс по безопасности дорожного движения «Лаборатория безопасности». Инспектор по пропаганде БДД провела комплексное мероприятие по овладению знаниями и навыками безопасного поведения на дороге различных категорий участников дорожного движения. Занятие проходило в форме маршрутной игры, в ходе которой ребята отрабатывали практические навыки, используя оборудование мобильного автогородка «Лаборатория безопасности». На одной из станций, используя макеты дорожных знаков и разметку, ребята закрепили правила, повторили безопасный маршрут движения в школу, рассмотрели «дорожные ловушки», отработали алгоритм безопасного перехода через дорогу. Инспектор напомнила школьникам о необходимости использования световозвращающих аксессуаров в темное время суток для обеспечения своей безопасности. На следующей станции ребята с автоинспектором повторили основы безопасного поведения в легковом и общественном транспорте, поведения на остановках, правила посадки и высадки из автомобиля, отрабатывали навыки пристегивания ремней безопасности. На другой станции инспектор по пропаганде познакомила ребят с системой оснащения велосипеда и велосипедиста с позиции безопасности. Ребята отрабатывали навыки применения защитной экипировки при использовании велосипеда и учились правильному преодолению препятствий на велосипеде. Такие занятия направлены на то, чтобы дети не забывали ПДД и могли их применить в различных дорожных ситуациях.