21 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 21 июля
Областная специальная библиотека для слепых запустила вебкаст «Детям о детях. Лето с книгой!»
16:21 | 21 июля
Завершился ремонт пассажирской платформы на остановочном пункте Каменка в Саратовской области
15:27 | 21 июля
Сотрудники ПривЖД обеспокоены увеличением количества ДТП на железнодорожных переездах в январе-июне
14:30 | 21 июля
Стал известен первый соперник «СГАУ-Саратов» в Кубке ЕГФ
13:36 | 21 июля
В летнем оздоровительном лагере при МОУ «СОШ № 18» прошел урок дорожной грамотности
12:40 | 21 июля
Саратовцев приглашают принять участие в проекте «Следы Наций»
11:45 | 21 июля
Жителей двух населенных пунктов Озинского района подключили к новой системе водоснабжения
10:48 | 21 июля
Во Дворце водных видов спорта проходит подготовка саратовских прыгунов в воду к Спартакиаде молодежи
09:52 | 21 июля
Каким будет памятник Петру I - решат скульпторы
09:00 | 21 июля
Для юных биологов, химиков и физиков 68 сельских школ области с 1 сентября откроются "Точки роста"
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Саратовцев приглашают принять участие в проекте «Следы Наций»

Новости


Жителям Саратовской области предлагают разместить информацию о вкладе представителей разных народов в российскую историю и культуру на интернет-портале проекта «Следы Наций».

Проект инициирован с целью помочь людям разных национальностей узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, найти общие интересы и повысить уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы. Любой желающий уже сейчас может принять участие в наполнении тематическим контентом интернет-портала “Следы Наций”, разместив на портале информацию о вкладе представителей разных народов в российскую историю и культуру.

В рамках проекта будут проводиться культурно-исторические исследования и конкурсы, организованы краеведческие экспедиции, форумы и фестивали, а также выйдут телевизионные и интернет-программы.

Международный молодежный культурно-исторический проект межнациональных исследований и коммуникаций «Следы Наций» приглашает всех желающих к участию в общероссийских конкурсах: «Следы народа», «Следы людей», «Следы войн», «Горящие сердца», «По зову сердца», «В трудную минуту», «По велению души», «Хранители этносов», «Народный Мастер».

Работы принимаются в нескольких форматах. Участники могут написать статью, рассказ, стихотворение, расследование и т.д., предоставить на суд жюри картины, скульптуры, фотографии и другие творческие работы, а также записать видео: репортажи, интервью, документальные и художественные фильмы, песни, танцы и пр.

Самые активные и одарённые участники конкурсов могут стать послами мира «Следов Наций».