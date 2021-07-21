Саратовцев приглашают принять участие в проекте «Следы Наций»

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Проект инициирован с целью помочь людям разных национальностей узнать больше о культуре, истории, потребностях и взглядах друг друга, найти общие интересы и повысить уровень взаимопонимания и доверия во время совместной научной, практической и творческой работы. Любой желающий уже сейчас может принять участие в наполнении тематическим контентом интернет-портала “Следы Наций”, разместив на портале информацию о вкладе представителей разных народов в российскую историю и культуру.В рамках проекта будут проводиться культурно-исторические исследования и конкурсы, организованы краеведческие экспедиции, форумы и фестивали, а также выйдут телевизионные и интернет-программы.Международный молодежный культурно-исторический проект межнациональных исследований и коммуникаций «Следы Наций» приглашает всех желающих к участию в общероссийских конкурсах: «Следы народа», «Следы людей», «Следы войн», «Горящие сердца», «По зову сердца», «В трудную минуту», «По велению души», «Хранители этносов», «Народный Мастер».Работы принимаются в нескольких форматах. Участники могут написать статью, рассказ, стихотворение, расследование и т.д., предоставить на суд жюри картины, скульптуры, фотографии и другие творческие работы, а также записать видео: репортажи, интервью, документальные и художественные фильмы, песни, танцы и пр.Самые активные и одарённые участники конкурсов могут стать послами мира «Следов Наций».