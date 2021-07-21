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Жителей двух населенных пунктов Озинского района подключили к новой системе водоснабжения

Новости


Система водоснабжения Балашинского муниципального образования, к которой подключены два населенных пункта - село Балаши и поселок Синегорский, модернизирована в рамках реализации проектов, основанных на местных инициативах.

Функционирующая ранее скважина была пробурена более 45 лет назад, и в результате не справлялась с необходимыми объемами подачи воды. Вопрос обеспечения жителей этих населенных пунктов водоснабжением особенно остро был ощутим в летний период. Решение проблемы было найдено благодаря участию муниципального образования в конкурсном отборе Программы поддержки местных инициатив с проектом по реконструкции системы водоснабжения. Общая стоимость реализации проекта составила 962, 6 тыс. рублей, в том числе 86,7% от этой суммы было выделено в форме субсидии из областного бюджета. Размер вклада из местного бюджета составил 10%, вклад местных жителей и представителей социально ответственного бизнеса – 3,3%. Напомним, добровольный вклад населения в реализацию инициативных проектов в размере не менее 3% от общей стоимости проекта для сельских поселений и не менее 5% - для городских поселений – одно из основных условий участия в программе.

В настоящее время в районе реализуется еще один проект по водоснабжению, а именно – замена водопровода в селе Светлое Озеро. К концу 2021 года за все время действия программы в Озинском районе будет реализовано 8 проектов по водоснабжению.

Напомним, по итогам конкурсного отбора, в этом году по программе Поддержки местных инициатив планируется реализовать 151 проект на общую сумму 182, 9 млн. рублей, в том числе 74 проекта по водоснабжению.