Во Дворце водных видов спорта проходит подготовка саратовских прыгунов в воду к Спартакиаде молодежи

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В течение лета – с 15 мая по 29 августа – на территории 13 регионов страны проходят соревнования по 41 виду спорта в рамках III (финального) этапа Спартакиады. Ему предшествовали отборочные региональные и межрегиональные соревнования I и II этапов.Финал Спартакиады по виду спорта «прыжки в воду» пройдет в Казани с 30 июля по 5 августа 2021 года. В соревнованиях примут участие два воспитанника СШОР по водным видам спорта, мастера спорта Константин Лукин и Егор Журавлев.Готовятся спортсмены под руководством Алексея Борисовича Дуркина.Напомним, что Дворец водных видов спорта был построен в рамках федерального проекта "Спорт - норма жизни" национального проекта "Демография".