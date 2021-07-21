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Каким будет памятник Петру I - решат скульпторы

Новости
Каким будет памятник Петру I - решат скульпторы

Вчера председатель комитета по архитектуре городской администрации Анастасия Пузанова представила предпроектную концепцию благоустройства сквера напротив здания речного вокзала. На общественной территории состоялась встреча с местными жителями и представителями профильного сообщества.

Участники обсудили концепцию развитие сквера - предлагается благоустроить парковую зону с небольшими детскими и спортивными площадками. Поговорили также и о самой скульптуре императора Петра I. По словам Анастасии Пузановой, представленная концепция требует авторской доработки и в ближайшее время будет объявлен конкурс на создание скульптуры.

На встрече также присутствовал глава города Михаил Исаев, который сообщил, что юридические препятствия для передачи земельного участка муниципалитету преодолены.

«Принято решение по предложениям горожан организовать сквер Петра I, благоустройство которого будет приурочено к 300-летию с момента посещения им нашего города. Администрации Волжского района уже дано поручение предупредить собственников всех торговых павильонов и стоянки, что прав уже нет. Со следующей недели планируется реализация задуманного проекта. Осталось определиться, какой будет скульптура и как необходимо благоустроить сквер», - отметил он.

Местные жители поддержали идею создания сквера и отметили, что очень ждали развития этой территории.

Анастасия Пузанова подчеркнула, что у многих скульпторов уже есть свои предложения и наработки. В частности большинство высказали мнение о том, что скульптура должна быть выполнена из бронзы.