Для юных биологов, химиков и физиков 68 сельских школ области с 1 сентября откроются "Точки роста"

просмотров: 284

Напомним, с 2019 года по нацпроекту «Образование» в сельских школах российских регионов открывались центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». За два года в Саратовской области было открыто 107 таких центров. В них учащиеся сельских школ обучаются безопасности жизнедеятельности, технологии, математике, информатике по новым методикам с использованием современного оборудования – цифровой и компьютерной техники, квадрокоптеров, ноутбуков, VR-шлемов, 3D-оборудования и технологического оборудования для обучения оказанию первой медицинской помощи.В новом 2021/2022 учебном году при сельских школах 37 муниципальных районов начнут работать еще 68 «Точек роста», но уже естественно-научной и технологической направленности. На это предусмотрено 106,7 млн руб, большая часть из них – федеральные средства. Главным отличием центров 2021 года станет оснащение их оборудованием для практической отработки учебного материала по предметам «Физика», «Химия» и «Биология».В настоящее время в 9 будущих «Точках роста» уже завершен ремонт, ожидается поставка оборудования. Это школы Аткарского, Пугачевского, Ртищевского, Ивантеевского, Новоузенского и Саратовского районов. В остальных центрах продолжаются ремонтные работы.«В каждой «Точке роста» будут оборудованы два кабинета и зона коворкинга в соответствии с общим федеральным дизайн-проектом. На этих площадках школьники смогут работать с новым оборудованием. Это цифровые ученические лаборатории с ноутбуками, принтерами и цифровыми микроскопами, препаратами и реактивами для практических и лабораторных работ, образовательными наборами по механике и мехатронике», – проинформировал и.о. министра образования области Михаил Орлов.Помимо основных уроков ученики смогут посещать дополнительные занятия по предметам естественнонаучной направленности.«Сейчас ведем большую работу: готовимся к введению с этого учебного года новых курсов внеурочной деятельности. Наши учителя химии биологии и физики уже прошли дополнительное обучение для работе в центре. Продолжаем ремонтные работы, обшиваем и красим стены, поставили пластиковые окна, подвели воду и электричество к партам в лабораториях по физике и химии. С нетерпением ждем оборудование и мебель. Для нас, для сельских школ, «Точки роста» это, конечно же, новые возможности. Сейчас ребята находятся в мире огромного количества информации и технологий, поэтому им важно уметь применять свои навыки. «Точки роста» делают процесс обучения увлекательнее, это однозначно. Они начинают мыслить креативно и смело подходить к решению нестандартных задач. А это и есть путь к успеху. Для этого и необходимо внедрять инновации в процесс обучения», – рассказала директор школы средней школы села Пигари Озинского района Татьяна Нукатова.