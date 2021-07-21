21 июля 2021 СРЕДА
Новости
17:00 | 20 июля
Профилактические работы будут произведены на телепередатчиках Саратовской области
16:35 | 20 июля
Представитель Виктора Батурина проиграл в суде и выплатит компенсацию Елене Батуриной
16:08 | 20 июля
Эксперт положительно оценил ход избирательной кампании в регионе
15:23 | 20 июля
Педагоги, подготовившие победителей конкурса «Большая перемена», получат премию по сто тысяч рублей
14:24 | 20 июля
В Центре казачьей культуры состоялась историческая экскурсия для детей
13:35 | 20 июля
Городские библиотеки отметили День Саратовского калача
12:38 | 20 июля
В Энгельсе пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
11:47 | 20 июля
Благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» на ПривЖД пройдёт с 1 по 8 августа
10:55 | 20 июля
В Перелюбском районе произошел лесной пожар
09:53 | 20 июля
Центры компетенций будут открыты на базе НИУ «МЭИ» в числе других 25 вузов
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
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Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
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Карта распространения короновируса COVID-19
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В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
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Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
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Профилактические работы будут произведены на телепередатчиках Саратовской области

Новости