Представитель Виктора Батурина проиграл в суде и выплатит компенсацию Елене Батуриной
Верховный суд Республики Калмыкия 15 июля 2021 г. оставил без изменения решение Элистинского городского суда, обязавшего Эренцена Манжеева, финансового управляющего Виктора Батурина, компенсировать вдове бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной расходы в размере 378 тыс. рублей, понесенные в деле о клевете.
Уголовное дело о клевете рассматривалось с сентября 2019 года в порядке частного обвинения по иску Манжеева к Батуриной. В мае 2020 года уголовное дело было прекращено в связи с отказом самого финансового управляющего от обвинения. Адвокаты Батуриной, в свою очередь, подали иск о возмещении понесенных ею расходов при рассмотрении заявления Манжеева в Калмыкии.
«Исковые требования Батуриной Елены Николаевны к Манжееву Эренцену Николаевичу о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать с Манжеева Эренцена Николаевича в пользу Батуриной Елены Николаевны убытки в виде расходов по оплате проезда и проживания представителей по уголовному делу в размере 371 301,60 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 913,02 рублей», - говорится в решении суда г. Элисты.
Суд также установил, что со стороны Манжеева имело место намерение причинить вред Батуриной. "Его действия, связанные с возбуждением уголовного преследования Батуриной, явились недобросовестными и были обусловлены личной неприязнью к истцу на почве имевшихся между сторонами конфликтов и других судебных разбирательств с участием этих лиц и членов их семей", - отмечается в решении.
Геннадий Теребков, пресс-секретарь Елены Батуриной, ранее в связи с закрытием по иску Манжеева дела о клевете сказал: «Мы изначально сообщили, что данный иск, как и другие поданные к Елене Батуриной иски, является безосновательным, а заявленные к ней в последнее время претензии в суде и в СМИ являются незаконными. Мы удовлетворены закрытием данного дела и полным отказом истца от своих требований. Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным, а судье было вынесено предписание в связи с незаконно принятым решением. Все это в очередной раз подтверждает законность нашей позиции».
Отметим, что суд и ранее обязывал Манжеева компенсировать судебные издержки по проигранным им искам к Батуриной. В январе 2020 года он выплатил Елене Батуриной компенсацию в размере более 600 тысяч рублей за нарушение им сроков исполнения денежных обязательств по компенсации судебных расходов по более ранним искам, которые он инициировал и проиграл. В тех исках суд также увидел признаки злоупотребления Манжеевым правом.