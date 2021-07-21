Представитель Виктора Батурина проиграл в суде и выплатит компенсацию Елене Батуриной

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Уголовное дело о клевете рассматривалось с сентября 2019 года в порядке частного обвинения по иску Манжеева к Батуриной. В мае 2020 года уголовное дело было прекращено в связи с отказом самого финансового управляющего от обвинения. Адвокаты Батуриной, в свою очередь, подали иск о возмещении понесенных ею расходов при рассмотрении заявления Манжеева в Калмыкии.«Исковые требования Батуриной Елены Николаевны к Манжееву Эренцену Николаевичу о взыскании убытков удовлетворить. Взыскать с Манжеева Эренцена Николаевича в пользу Батуриной Елены Николаевны убытки в виде расходов по оплате проезда и проживания представителей по уголовному делу в размере 371 301,60 рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 913,02 рублей», - говорится в решении суда г. Элисты.Суд также установил, что со стороны Манжеева имело место намерение причинить вред Батуриной. "Его действия, связанные с возбуждением уголовного преследования Батуриной, явились недобросовестными и были обусловлены личной неприязнью к истцу на почве имевшихся между сторонами конфликтов и других судебных разбирательств с участием этих лиц и членов их семей", - отмечается в решении.Геннадий Теребков, пресс-секретарь Елены Батуриной, ранее в связи с закрытием по иску Манжеева дела о клевете сказал: «Мы изначально сообщили, что данный иск, как и другие поданные к Елене Батуриной иски, является безосновательным, а заявленные к ней в последнее время претензии в суде и в СМИ являются незаконными. Мы удовлетворены закрытием данного дела и полным отказом истца от своих требований. Ранее вынесенное в рамках рассмотрения именно этого дела решение об объявлении Елены Батуриной в розыск также уже было признано незаконным, а судье было вынесено предписание в связи с незаконно принятым решением. Все это в очередной раз подтверждает законность нашей позиции».Отметим, что суд и ранее обязывал Манжеева компенсировать судебные издержки по проигранным им искам к Батуриной. В январе 2020 года он выплатил Елене Батуриной компенсацию в размере более 600 тысяч рублей за нарушение им сроков исполнения денежных обязательств по компенсации судебных расходов по более ранним искам, которые он инициировал и проиграл. В тех исках суд также увидел признаки злоупотребления Манжеевым правом.