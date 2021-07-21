Эксперт положительно оценил ход избирательной кампании в регионе
Саратовский политолог, кандидат политических наук, журналист Михаил Шмырев проанализировал ход избирательной кампании в регионе и положительно оценил опыт использования в ходе трехдневного голосования электронных устройств, в первую очередь, камер наблюдения.
По мнению Михаила Шмырева, «самый сложный период трехдневное голосование уже пережило, и сейчас его воспринимают более толерантно. Камеры наблюдения теперь тоже воспринимаются как само собой разумеющееся, хотя совсем недавно оценивались как прорывное решение. Сегодня стоит задача, чтобы к опечатыванию урн в ночное время не возникало вопросов, и камеры работали круглосуточно, ведя и сохраняя запись за три дня».
К возможности использования комплексов обработки избирательных бюллетеней эксперт отнесся скептически. «КОИБ чаще вызывают настороженность в обращении у членов УИК и избирателей, их сбои и отключения идут не на пользу. Выглядят они архаично. Самое перспективное - развивать электронное голосование через сайт «Госуслуги» - отмечает эксперт.
Отдельно Михаил Шмырев оценил перспективы привлечения к наблюдению за выборами общественных наблюдателей:
- На референдуме по поправкам в Конституцию институт общественных наблюдателей на выборах выглядел органично. Сейчас на для качественного наблюдения во время голосования их мотивации и полномочий может быть недостаточно. Оплачиваемые и обученные наблюдатели от партии, как правило, замотивированы и подготовлены и могут справиться со своей задачей лучше. Но в любом случае увеличение числа задействованных в этой работе может дать положительный эффект.