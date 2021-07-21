Эксперт положительно оценил ход избирательной кампании в регионе

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По мнению Михаила Шмырева, «самый сложный период трехдневное голосование уже пережило, и сейчас его воспринимают более толерантно. Камеры наблюдения теперь тоже воспринимаются как само собой разумеющееся, хотя совсем недавно оценивались как прорывное решение. Сегодня стоит задача, чтобы к опечатыванию урн в ночное время не возникало вопросов, и камеры работали круглосуточно, ведя и сохраняя запись за три дня».К возможности использования комплексов обработки избирательных бюллетеней эксперт отнесся скептически. «КОИБ чаще вызывают настороженность в обращении у членов УИК и избирателей, их сбои и отключения идут не на пользу. Выглядят они архаично. Самое перспективное - развивать электронное голосование через сайт «Госуслуги» - отмечает эксперт.Отдельно Михаил Шмырев оценил перспективы привлечения к наблюдению за выборами общественных наблюдателей: