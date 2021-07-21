Педагоги, подготовившие победителей конкурса «Большая перемена», получат премию по сто тысяч рублей

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Ко второму сезону проекта президентской платформы «Россия – страна возможностей» присоединились свыше 2,5 млн ребят, из них 1,2 млн – школьники 5–7-х классов, которые в этом году принимали участие в испытаниях впервые.Напомним, в «Артеке» на протяжении 11 дней для 660 школьников-финалистов проходила насыщенная культурная и образовательная программа. Школьники со всей страны, в том числе 9 учеников школ из Саратова, Балакова, Балашова и Красного Кута встретились в режиме видеоконференции с Президентом РФ Владимиром Путиным, общались с Министром просвещения России Сергеем Кравцовым. В финале команды по 8–12 человек проектировали «школу будущего» и проходили различные испытания.На церемонии закрытия финала «Большой перемены» были названы имена 303 победителей конкурса из 66 регионов страны. В их числе и 6 учеников из Саратовской области: Даниил Дозморов (средняя школа № 26 г. Балаково), Илья Вершинин (гимназия №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково), Яромир Топорков (средняя школа № 103 г. Саратов), Анна Симонян (средняя школа № 27 с углубленным изучением отдельных предметов г. Балаково), Ксения Варламова (средняя школа № 44 г. Саратов), Мария Лехницкая (лицей-интернат № 5 ОАО «РЖД» г. Красный Кут). Вместе с другими победителями в сентябре этого года они смогут отправиться в «путешествие мечты» на поезде «Большой перемены» от Москвы до Владивостока и обратно. По маршруту следования поезда предусмотрены остановки, образовательная и экскурсионная программы.По информации минпросвещения России, педагоги, подготовившие победителей финала «Большой перемены» среди учеников 5–7-х классов, премируются суммой в 100 тысяч рублей.В Саратовской области обладателями премии станут Елена Дозморова, учитель английского языка средней школы № 26 г. Балаково, Ирина Горстка, учитель ИЗО и технологии гимназии №1 имени Героя Советского Союза Д.З. Тарасова г. Балаково, Екатерина Ильина, учитель истории лицея-интерната № 5 ОАО «РЖД» г. Красный Кут, Елена Вьюнова, учитель английского языка средней школы № 44 г. Саратов, Марат Мусагалиев, учитель химии средней школы № 103 г. Саратов.Кроме того, осенью по итогам конкурса «Большой перемены» станут известны лучшие школы России, которые получат финансовую поддержку (по 2 млн рублей) на развитие образовательных возможностей. Решение о том, куда направить средства, школы будут принимать вместе с победителями конкурса.