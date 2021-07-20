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Городские библиотеки отметили День Саратовского калача

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Городские библиотеки отметили День Саратовского калача

День Саратовского калача, одного из брендов Саратовской губернии, отмечается с 2002 года ежегодно в третье воскресенье июля.

По традиции к этому знаменательному событию городские библиотеки организовали тематические книжные выставки, видеопрезентации и онлайн-программы.

Так, в библиотеке №24 для читателей состоялась краеведческая книжная выставка «История Саратовского калача». На ней была представлена литература о Саратовском крае – родине лучших в России сортов твердых злаков, развитии саратовского хлебопекарного производства, возникновении знаменитого белого хлеба и людях его создавших.

В библиотеке №15 прошел библиопленэр «День саратовского калача». Работники знакомили посетителей с книгами и изданиями, экспонируемыми на выставке «Саратовский калач – частица души народа», рассказывали об истории праздника.

Пользователи библиотеки №2 в ходе дня информации «С пылу, с жару, из печи!» смогли узнать много нового и интересного о происхождение калача и прослушать стихи и песни саратовских авторов о родной земле.

Для юных читателей библиотеки №7 подготовили книжную выставку «Дар маленького зернышка», на страничках в социальных сетях для них провели онлайн-беседу об истории калача.

Ознакомиться с историей калача и секретами его приготовления смогли читатели модельной библиотеки №37, обратившись к видеопрезентации «Его Величество – Саратовский калач» .

Тематические книжные выставки и онлайн-программы посвятили Дню Саратовского калача и другие городские библиотеки.