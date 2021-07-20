Городские библиотеки отметили День Саратовского калача

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По традиции к этому знаменательному событию городские библиотеки организовали тематические книжные выставки, видеопрезентации и онлайн-программы.Так, в библиотеке №24 для читателей состоялась краеведческая книжная выставка «История Саратовского калача». На ней была представлена литература о Саратовском крае – родине лучших в России сортов твердых злаков, развитии саратовского хлебопекарного производства, возникновении знаменитого белого хлеба и людях его создавших.В библиотеке №15 прошел библиопленэр «День саратовского калача». Работники знакомили посетителей с книгами и изданиями, экспонируемыми на выставке «Саратовский калач – частица души народа», рассказывали об истории праздника.Пользователи библиотеки №2 в ходе дня информации «С пылу, с жару, из печи!» смогли узнать много нового и интересного о происхождение калача и прослушать стихи и песни саратовских авторов о родной земле.Для юных читателей библиотеки №7 подготовили книжную выставку «Дар маленького зернышка», на страничках в социальных сетях для них провели онлайн-беседу об истории калача.Ознакомиться с историей калача и секретами его приготовления смогли читатели модельной библиотеки №37, обратившись к видеопрезентации «Его Величество – Саратовский калач» .Тематические книжные выставки и онлайн-программы посвятили Дню Саратовского калача и другие городские библиотеки.