В Энгельсе пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
С 21 по 27 июля в Энгельсе на озере Сазанка пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 29 регионов страны.
Саратовскую область представят 40 воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ и спортивной школы «Центральная», из них 8 спортсменов областного центра спортивной подготовки.
В программе соревнований: заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200м, 500м, 1000м, 5000м и в эстафете в одиночках 4x200м. По итогам соревнований будет произведен подсчет очков в командном зачете.
Главный судья соревнований — судья Всероссийской категории Юрий Павлович Скоробогатов (Саратов).