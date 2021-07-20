В Энгельсе пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ

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Саратовскую область представят 40 воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ и спортивной школы «Центральная», из них 8 спортсменов областного центра спортивной подготовки.В программе соревнований: заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200м, 500м, 1000м, 5000м и в эстафете в одиночках 4x200м. По итогам соревнований будет произведен подсчет очков в командном зачете.Главный судья соревнований — судья Всероссийской категории Юрий Павлович Скоробогатов (Саратов).