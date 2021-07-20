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В Энгельсе пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ

Новости


С 21 по 27 июля в Энгельсе на озере Сазанка пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ среди юниоров и юниорок до 19 лет. В соревнованиях примут участие около 500 спортсменов из 29 регионов страны.

Саратовскую область представят 40 воспитанников областной спортшколы олимпийского резерва по гребле на байдарках и каноэ и спортивной школы «Центральная», из них 8 спортсменов областного центра спортивной подготовки.

В программе соревнований: заезды в одиночках, двойках и четверках на дистанциях 200м, 500м, 1000м, 5000м и в эстафете в одиночках 4x200м. По итогам соревнований будет произведен подсчет очков в командном зачете.

Главный судья соревнований — судья Всероссийской категории Юрий Павлович Скоробогатов (Саратов).