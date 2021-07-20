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Центры компетенций будут открыты на базе НИУ «МЭИ» в числе других 25 вузов

Новости
Центры компетенций будут открыты на базе НИУ «МЭИ» в числе других 25 вузов

На базе 25 ведущих российских вузов в 2021 году будут открыты Центры компетенций.

Одной из площадок станет Национальный исследовательский университет «МЭИ». Учреждение будет курировать подготовку и тестирование в Центрах будущих отраслевых специалистов – электротехников, специалистов в области электроники и высокотехнологичного производства, студентов-энергетиков. Координатор проекта, АНО «Россия – страна возможностей», обеспечивает подготовку и методологическую поддержку материалов, необходимых для запусков Центров. Проект реализуется по Поручению президента РФ от 26 марта 2021 года.

Николай Рогалев, ректор НИУ «МЭИ», в своих комментариях отметил, что университет поддерживает инициативу по созданию Центров компетенций. Он назвал развитие у будущих специалистов стратегически важных промышленных отраслей дополнительных навыков ответом на вызовы современного общества. По словам Николая Рогалева, в НИУ «МЭИ» активно используется собственная система оценки, интегрированная в образовательную программу «ЭТАЛОН» и электронную систему оценки успеваемости студентов «БАРС». Он выразил уверенность, что опыт НИУ «МЭИ» вместе с методическими разработками АНО «Россия – страна возможностей» даст серьезный синергетический эффект.