Экологичное предприятие ТОО «KazCenosphere’s» запущено в Павлодаре

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Предприятие способно перерабатывать до 21 тыс. тонн сырьевого концентрата с выходом до 12 тыс. тонн готовой высококачественной продукции, которая ориентирована на рынки Европы, Северной Америки и другие регионы.На предприятии используется безотходная технология переработки ценосфер, легких фракций зол уноса ТЭЦ и ГРЭС, позволяя получать алюмосиликатные микросферы с уникальными преимуществами перед имеющимися аналогами. Микросферы применяются в тампонажных сухих смесях в качестве добавки при нефтесервисных работах, а также в различных композитных материалах в качестве составного элемента для повышения прочности, износостойкости, улучшения теплопроводности и снижения веса изделий. Продукция с применением микросфер используется при строительстве теплотрасс, других ресурсосберегающих решений, а также при изготовлении облегченных конструкционных материалов и при производстве плавательных средств.ТОО «KazCenosphere’s» – совместный проект группы компаний «Kusto Group» и ООО «Гранула». Его реализация положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Завод стал важной частью экологической стратегии региона, осуществляя комплекс работ, который в значительной мере снижает объемы загрязнения атмосферы.