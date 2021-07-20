20 июля 2021 ВТОРНИК
Новости
15:23 | 20 июля
Педагоги, подготовившие победителей конкурса «Большая перемена», получат премию по сто тысяч рублей
14:24 | 20 июля
В Центре казачьей культуры состоялась историческая экскурсия для детей
13:35 | 20 июля
Городские библиотеки отметили День Саратовского калача
12:38 | 20 июля
В Энгельсе пройдет Первенство России по гребле на байдарках и каноэ
11:47 | 20 июля
Благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» на ПривЖД пройдёт с 1 по 8 августа
10:55 | 20 июля
В Перелюбском районе произошел лесной пожар
09:53 | 20 июля
Центры компетенций будут открыты на базе НИУ «МЭИ» в числе других 25 вузов
09:00 | 20 июля
Поездки в плацкартных вагонах в августе – сентябре можно совершить со скидкой 30%
21:04 | 19 июля
Экологичное предприятие ТОО «KazCenosphere’s» запущено в Павлодаре
17:00 | 19 июля
Валерий Радаев сообщил о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 августа 2021 года
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Экологичное предприятие ТОО «KazCenosphere’s» запущено в Павлодаре

Новости
Современное, высокотехнологичное и доходное предприятие начало официально работать в Павлодаре. 12 июля прошла официальная церемония открытия завода ТОО «KazCenosphere’s» по производству алюмосиликатной микросферы.
Экологичное предприятие ТОО «KazCenosphere’s» запущено в Павлодаре

Предприятие способно перерабатывать до 21 тыс. тонн сырьевого концентрата с выходом до 12 тыс. тонн готовой высококачественной продукции, которая ориентирована на рынки Европы, Северной Америки и другие регионы.

На предприятии используется безотходная технология переработки ценосфер, легких фракций зол уноса ТЭЦ и ГРЭС, позволяя получать алюмосиликатные микросферы с уникальными преимуществами перед имеющимися аналогами. Микросферы применяются в тампонажных сухих смесях в качестве добавки при нефтесервисных работах, а также в различных композитных материалах в качестве составного элемента для повышения прочности, износостойкости, улучшения теплопроводности и снижения веса изделий. Продукция с применением микросфер используется при строительстве теплотрасс, других ресурсосберегающих решений, а также при изготовлении облегченных конструкционных материалов и при производстве плавательных средств.

ТОО «KazCenosphere’s» – совместный проект группы компаний «Kusto Group» и ООО «Гранула». Его реализация положительно повлияет на социально-экономическое развитие региона. Завод стал важной частью экологической стратегии региона, осуществляя комплекс работ, который в значительной мере снижает объемы загрязнения атмосферы.

Добавить коммент
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код