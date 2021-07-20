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В Перелюбском районе произошел лесной пожар

Новости


С 12 по 19 июля на землях лесного фонда Саратовской области произошел пожар. Горел лес в Пугачевском лесничестве Перелюбского района. Площадь пожара составила 2,1 га.

Пожар оперативно потушили силами двух человек при участии одной единицы техники.

Системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 33 места повышенной температуры (термоточки) на площади 1313 га. Наибольшая площадь их обнаружена системой в Екатериновском МР (5 шт. общей площадью 559 га), в Калининском МР ( 3 шт. общей площадью 229 га), в Балашовском МР – (1 шт. площадью 202 га).

«В прошлом году нами приобретено 6 аппаратов, а в текущем - ждем поставку 17 дронов. Благодаря летательному аппарату определяется: вид пожара, его площадь, направление распространения, а также участок наибольшего интенсивного горения. Все это позволяет оперативно произвести разведку места горения и принять правильные решения по его ликвидации», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.

В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».