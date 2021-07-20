В Перелюбском районе произошел лесной пожар

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Пожар оперативно потушили силами двух человек при участии одной единицы техники.Системой ИСДМ-Рослесхоз зафиксировано 33 места повышенной температуры (термоточки) на площади 1313 га. Наибольшая площадь их обнаружена системой в Екатериновском МР (5 шт. общей площадью 559 га), в Калининском МР ( 3 шт. общей площадью 229 га), в Балашовском МР – (1 шт. площадью 202 га).«В прошлом году нами приобретено 6 аппаратов, а в текущем - ждем поставку 17 дронов. Благодаря летательному аппарату определяется: вид пожара, его площадь, направление распространения, а также участок наибольшего интенсивного горения. Все это позволяет оперативно произвести разведку места горения и принять правильные решения по его ликвидации», - уточнил министр природных ресурсов и экологии Саратовской области Константин Доронин.В случае обнаружения лесного пожара граждане могут звонить по единому номеру телефона вызова экстренных служб 112, дежурному ближайшего лесхоза или лесничества, по номеру прямой линии лесной охраны 8-800-100-94-00, по телефону региональной диспетчерской службы Минприроды «490-516».