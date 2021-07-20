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Благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» на ПривЖД пройдёт с 1 по 8 августа
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Благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» на ПривЖД пройдёт с 1 по 8 августа

Новости
Благотворительный онлайн-забег «Достигая цели!» на ПривЖД пройдёт с 1 по 8 августа

С 1 по 8 августа Приволжская магистраль организует благотворительный​ забег «Достигая цели!», приуроченный ко Дню железнодорожника.

В связи с неблагоприятной эпидемической ситуацией в Астрахани, Саратове и Волгограде мероприятие пройдёт в онлайн-формате.

В онлайн-забеге могут участвовать не только сотрудники ПривЖД, члены их семей и ветераны железнодорожного транспорта, но и все желающие. Мероприятие проводится на коммерческой основе. Все собранные средства будут перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на лечение шестилетнего Вадима Радионова, проживающего в Саратове. У мальчика врождённый порок развития правого предплечья и ему требуется активный протез.

Электронная регистрация участников осуществляется на сайте https://russiarunning.com/event/RzdRunSaratov2021. Там же можно ознакомиться с положением об онлайн-забеге (в разделе «Документы») и более подробными условиями его проведения.

Для желающих оказать благотворительную помощь без участия в забеге регистрация проводится в разделе «Не бегу, но помогаю».