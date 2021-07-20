Поездки в плацкартных вагонах в августе – сентябре можно совершить со скидкой 30%

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Дисконт предоставляется при оформлении проездных документов на верхние боковые места с 38 по 54. Продажа билетов по акции уже открыта и продлится до 29 июля 2021 года.Скидка не действует при оформлении проездных документов организованным группам пассажиров и организованным группам детей, а также по детскому тарифу.Приобрести билеты можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» или с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».