Валерий Радаев сообщил о повышении зарплаты работникам бюджетной сферы с 1 августа 2021 года

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Глава региона подчеркнул, что за последние годы область вышла на планомерное повышение заработной платы бюджетников. В настоящее время Саратовская область по темпам роста входит в тройку лидеров ПФО.Это направление остается приоритетом и в дальнейшем будет на постоянном контроле губернатора.С 1 августа 2021 года повышается средняя заработная плата работников госучреждений области:- педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам, оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу, социальным работникам – до 32522 руб. в месяц;- педагогическим работникам дополнительного образования детей – до 33100 руб. в месяц;- педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций – до 29855 руб. в месяц;- врачам и работникам медицинских организаций, имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги - до 65044 руб. в месяц.