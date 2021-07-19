Александр Романов призвал депутатов районных собраний чаще встречаться с жителями

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На встрече присутствовали заместитель министра по делам территориальных образований Саит Девличаров, депутат Саратовской областной Думы Вадим Рогожин (фракция «Единая Россия»), глава Балтайского района Александр Грунов, начальник межрайонного управления Пенсионного фонда Лариса Комарова.В начале мероприятия присутствующим сообщили о работе систем здравоохранения, социального обслуживания населения.Лариса Комарова рассказала о работе Управления Пенсионного фонда. «Сейчас общая сумма пенсий, которая выплачивается жителям района, в два раза превышает бюджет Балтайского района», – сообщила Комарова.Также участникам совещания рассказали о выплатах семьям с детьми, которые граждане могут получить через пенсионный фонд. На территории Балтайского района проживают более 1200 детей в возрасте от 6 до 18 лет. Напомним, в этом году по инициативе Президента РФ В.В. Путина предусмотрена выплата в размере 10 тысяч рублей всем детям школьного возраста. Кроме того, выплаты будут назначены одиноким родителям.Особый интерес вызвал доклад главного врача районной больницы Аллы Савинковой. По словам руководителя учреждения, медицинская помощь оказывается качественно. Но существует кадровая проблема: в больнице открыто 8 вакансий врачей. Часть из них планируется закрыть с помощью целевиков – сейчас профессию врача по целевым направлениям получают 6 человек. Кроме того, подписано соглашение с Саратовским государственным медицинским университетом им. В.И. Разумовского об открытии в школах района профильных медицинских классов. Это должно в перспективе улучшить ситуацию с кадрами.Вадим Рогожин попросил уточнить, есть ли проблемы с обеспечением жителей лекарственными препаратами. Депутата заверили, что в этом отношении никаких сложностей нет.Александр Романов призвал главного врача районной больницы Аллу Савинкову не кривить душой.«Мне непонятна позиция депутатов, которые присутствуют на совещании. Мы собрали его, потому что в населенных пунктах Балтайского района сложная ситуация с благоустройством, работой социальных учреждений, а особенно с медицинским обслуживанием. Мне очень жаль, что вы не доехали, например, до села Барнуковка. Посмотрите, в каком состоянии там ФАП. Как старенькие бабушки и дедушки должны подняться по крутым лестницам на второй этаж? Где жителям брать лекарства, если аптеки нет? И такая ситуация в большинстве сел, в которых мы были. Когдавы говорите, такое чувство, что вы работаете в каком-то другом районе!» – обратился к главврачу районной больницы спикер регпарламента.Кроме того, Александр Романов попросил Аллу Савинкову объяснить, как ведется подсчет вакансий в больнице.«У вас врач работает не на ставку, как положено, а на полторы. Вот откуда эти 72% обеспеченности кадрами. А если реальную ситуацию посмотреть, то там цифра критическая. А знаете, почему так получается, почему люди идти не хотят к вам? Потому что вы им не помогаете. У вас в районе один из фельдшеров не может уйти на положенную по закону досрочную пенсию, потому что вы ей восемь лет давали работать только на 0,8 ставки. Как вам люди верить будут? Об этой вашей позиции, о том, как вы работаете с кадрами, сегодня же будет доложено министру здравоохранения региона», – заявил глава регпарламента.Еще одна проблема – изношенность электросетей.«Почему до сих пор люди переплачивают деньги за ту услугу, которую они не получили? Напряжение в сетях скачет, выходят из строя электроприборы – холодильники, телевизоры. Получается, что вы своих обязательств не выполняете, а платежки исправно рассылаете. Когда будут заменены все электросети?» – спросил руководителя Балтайского РЭС Сергея Кириченко Председатель облдумы. Данный вопрос взят на контроль.По итогам совещания Александр Романов призвал депутатов, представителей администрации района, руководителей социальных служб проводить регулярные встречи с гражданами.«Это вопрос взаимодействия и информирования. Нельзя годами не разговаривать с людьми, которые живут в вашем районе. И нельзя все проблемы списывать на отсутствие финансирования. Сейчас есть много программ, в которых можно участвовать и таким путем решать проблемы. Нужно ставить задачи перед профильными министерствами, докладывать им о ситуации. Нельзя спустя рукава относиться к жизням людей», – подвел итоги встречи Александр Романов.